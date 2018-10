Doorontwikkeling Vision RS Skoda teast compacte 'Spaceback'

Skoda teast voor de eerste keer het productiemodel dat moet gaan voortvloeien uit de net gepresenteerde Vision RS. De nieuwe hatchback wordt nog voor de jaarwisseling gepresenteerd.

Op de beursvloer in Parijs eiste de Vision RS een groot deel van de stand op. Met de concept-car wilde Skoda een aantal toekomstplannen in één keer laten zien: het nieuwe familiegezicht, de 'sportieve' plannen van het merk en de komst van een nieuwe compacte hatchback. Van die laatste zien we nu een eerste teaser. Qua positionering van het model slaat Skoda een nieuwe weg in, want hij belooft iets groter dan de huidige Rapid te worden maar weer compacter dan de Octavia: voorheen de Golf-tegenhanger.

De nieuwe Skoda wordt als eerste Skoda op het (compacte) A0 MQB-platform gebouwd. Daardoor ontstaat er meer binnenruimte en is er meer plek aanwezig voor assistentiesystemen. De huidige Volkswagen Polo staat al op dit platform. De naam van het model is vooralsnog onbekend, maar doordat de foto uit deze teasercampagne 'Spaceback-teaser' heet, verwachten we iets met die aanduiding in de naam. Het nieuwe model wordt nog voor het einde van dit jaar onthuld.