Nieuwe ledlampen beter in beeld Skoda laat opnieuw Kodiaq RS zien

Skoda gaat nog even door met het teasen van de snelle Kodiaq RS. Eerst stond de auto in het donker met alleen de stadslichten aan, nu schijnt er iets meer door.

We weten het: heel spannend is dit ondanks die RS-badge allemaal niet. Toch is er in de vandaag vrijgegeven video (zie onder) weer meer te zien van een nog onbekende auto, en dus is er sprake van nieuwswaarde. De lampen van de Kodiaq RS lijken namelijk anders dan die van een reguliere Kodiaq met ledkoplampen en bevatten verticale elementen die het geheel de uitstraling geven van Audi's matrix-ledunits. De kans is groot dat deze lampen bij de eerste facelift of modeljaarupdate ook leverbaar worden op andere Kodiaqs, maar de RS is de eerste die ze standaard meekrijgt.

Behalve die koplampen toont Skoda ook - in een flits - het digitale instrumentarium van de RS. Ook hiermee is de RS de eerste van de SUV-reeks van Skoda. Bovendien is het scherm achter het stuurwiel op een RS-waardige manier, dus sportief, in te delen. Een centraal geplaatste toerenteller en - jawel - digitale carbonlook horen daarbij.

Skoda belooft dat de 240 pk sterke dieselmotor van de Kodiaq RS via de speakers een stoerder geluid krijgt aangemeten voor net dat beetje extra beleving. Dankzij vierwielaandrijving en een adaptief onderstel moet deze 'high-performance SUV' een rijgedrag bieden dat past bij zijn motorische kracht en RS-naamplaatje. Op de autosalon van Parijs maken we voor het eerst kennis met deze snelle zevenzitter.

