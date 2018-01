Slideshow

Skoda Karoq voor kinderen Extreem bouwpakket

Om te vieren dat Skoda's nieuwste cross-over de Engelse wegen vanaf morgen gaat veroveren, heeft de Britse importeur een heel speciaal exemplaar laten maken.

Tien weken en ruim 600 uur werk had de Britse designstudio Lazerian nodig voor de 'Kid Kodiaq'. Waar al die uren in gingen zitten? De Karoq voor kinderen is één op één kopie van het origineel, maar dan gemaakt van karton. Dit model meet dus net als het origineel een lengte van 4,4 meter en is 1,6 meter hoog.

In een onderzoek onder duizend kinderen tussen de 6 en 11 jaar werd gevraagd naar hoe hun perfecte auto eruit zou zien. In de kartonnen Karoq is rekening gehouden met de wensen van die ondervraagde kinderen. Uit de antwoorden bleek dat 42,5% van hen zelf wil kiezen welke muziek er wordt gedraaid, wil 67,6% een tablet om programma's af te spelen of muziek te streamen en stemde 35,4% in met een geïntergreerde filmprojector. Om op de wensen in te spelen. liet Skoda een draagbare gameconsole op het dashboard installeren. Verder zijn er ook een Wifi-hotspot, een filmprojector, zitzakken en een speelgoedkist aanwezig. Om de buitenwereld in de gaten te houden, werd er een geheime ruimte onder de motorkap gemaakt.

In ons land heeft de cross-over een vanafprijs van € 28.990. Onder de kap van de Karoq Ambition ligt dan een 1.0 TSI benzinemotor met 115 pk.

