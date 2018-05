Extra productie wegens grote vraag Skoda Karoq tijdelijk ook uit Osnabrück

Skoda's Karoq rolt vanaf eind dit jaar ook in Duitsland van de band.

De medio vorig jaar gepresenteerde Karoq ziet momenteel alleen in Skoda's Kvasiny-fabriek in het thuisland geproduceerd, maar eind dit jaar wordt de compacte cross-over tijdelijk ook in het Duitse Osnabrück gebouwd. In de tussentijd gaat Skoda door het het moderniseren van zijn Mladá Boleslav productiefaciliteit, de Tsjechische fabriek waar de Karoq erna gebouwd gaat worden.

Het toevoegen van een tweede productielocatie voor de Karoq moet de productielijn in Tsjechië enig soelaas bieden, daar die fabriek overuren draait door de toegenomen Skoda-verkopen. De fabriek in Osnabrück is verder de productielocatie van de Volkswagen Tiguan, Porsche Caymen en Porsche Cayenne. Vanaf 2020 moet ook de T-Roc Convertible er van de band lopen. Skoda voegt volgend jaar de productieversie van de Vision X aan het leveringsgamma toe, in feite de Seat Arona van Skoda. Ook deze cross-over zal in Mladá Boleslav gebouwd worden.