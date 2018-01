Slideshow

Skoda 'Kamiq' opgedoken Nieuwe cross-over speciaal voor China

In China zijn foto's opgedoken van een nieuwe compacte cross-over van Skoda, specifiek bestemd voor de Chinese markt.

Chinese media hebben foto's in handen gekregen van deze Kamiq gedoopte nieuwe cross-over van Skoda, een compacte hoogpotige die in zijn publieksdebuut in april beleeft tijdens de Beijing Auto Show. De auto is ontwikkeld door de joint-venture die de Volkswagen Group in China met SAIC Motor heeft, Shanghai Volkswagen Automotive Company, en wordt ook door dat samenwerkingsverband gebouwd.

De Kamiq meet 4,39 meter in de lengte, is 1,78 meter breed en 1,59 meter hoog. Daarmee is de auto één centimeter langer, maar zeven centimeter smaller dan de Karoq. De wielbasis is met 2,61 meter tevens iets korter dan de 2,64 meter die zich tussen wielen van de Karoq bevindt. Skoda positioneert de Kamiq dan ook onder de Karoq op de Chinese markt. Meer informatie volgt in de aanloop naar de Beijing Auto Show.