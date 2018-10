Aangekleed Skoda Fabia Combi als Scoutline

Skoda doopt de Fabia Combi in het bad met Scout-opsmuk en presenteert het eindresultaat vandaag als de Fabia Combi Scoutline.

Met zijn Scout-lijn voert Skoda opgehoogde versies van modellen die volgens de Tsjechen beter inzetbaar zijn buiten de gebaande paden. Voor wie die 'offroad-capaciteiten' iets te veel van het goede zijn, maar wel graag de uiterlijke aankleding wenst, heeft Skoda de Scoutline bedacht. Nu is het de Fabia Combi die als Scoutline is gepresenteerd.

De Fabia Scoutline is niet opgehoogd, maar wel voorzien van een stoer ogende uiterlijke aankleding. Zo is de auto rondom voorzien van matzwarte en zilverkleurige kunststof details. Ook op de wielkasten komen we de cross-ornamenten tegen. Skoda spreekt verder van ziverkleurige buitenspiegelkappen, zilverkleurige dakrails en een achterbumper waarin een uitgesprokener diffuser is aangebracht. Volgens Skoda komt de Scoutline in een select aantal Europese markten beschikbaar. We zijn in afwachting van een reactie van Skoda Nederland of Nederland daar bijhoort.