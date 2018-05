SUV met zelfmoorddeuren Singulato iS6 gepresenteerd

Het nieuwe Chinese merk Singulato heeft zijn eerste productiemodel gepresenteerd: de iS6.

Vorig jaar rond deze tijd toonde de Chinese start-up Singulato een schets van wat zijn eerste SUV moest worden. Het bedrijf, dat naar eigen zeggen 2,6 miljard dollar ophaalde bij investeerders, heeft nu zijn eerste productiemodel gepresenteerd: de iS6.

De iS6 is een 4,9 meter lange SUV die is voorzien van op bijzondere wijze openslaande 'zelfmoordportieren'. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van bijna drie meter. Daarmee komt de Chinees wat formaat betreft overeen met auto's als de Range Rover, een SUV waar de koplampen van deze iS6 overigens iets aan doen denken. Boven de over de breedte van de auto doorlopende lichtbalk aan de achterzijde kun je door middel van het infotainmentsysteem boodschappen en mededelingen plaatsen.

De elektrische vijf- óf zevenzits iS6 beschikt over twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 350 pk en 680 Nm koppel. Singulato belooft een actieradius van zo'n 400 kilometer volgens de NEDC-cyclus.

In het interieur is een 15,6-inch infotainmentscherm geplaatst, een unit die zowel in horizontale als verticale stand is te zetten. Het instrumentenpaneel bestaat uit een 12,3-inch groot digitaal display en het head-up display heeft een afmeting van maar liefst 16,4 inch.

Singulato zegt zich te richten op jongvolwassenen die in steden wonen. Naar verluidt moet de SUV prijstechnisch vergelijkbaar zijn met de Model 3 van Tesla, een auto met een beoogde vanafprijs die in de Verenigde Staten circa 30.000 dollar gaat bedragen. Alle technologie is in eigen huis ontwikkeld.