Singer en Williams presenteren 'DLS' De verpakking van 'die motor'

In augustus presenteerden Singer Vehicle Design een motor die de liefhebbers met de ogen deed knipperen. Het luchtgekoelde blok met 500 pk heeft nu een verpakking: deze Singer Dynamics and Lightweighting Study, kortweg DLS.

Singer maakt al jaren furore met prachtige 'restomods' op basis van oude 911's. Hoewel de auto's van het Amerikaanse bedrijf ogen als hevig verbouwde oer-911's, zijn ze gebaseerd op de recentere 964-generatie. Op die basis voorziet Singer 911's al jaren van een uiterlijk dat volgens velen een prachtige middenweg tussen modern en klassiek vormt. Deze DLS is daarop geen uitzondering. De auto voert het concept waarmee Singer groot is geworden naar een nieuw niveau en is nóg breder dan we gewend zijn. De auto zit boordevol met bijzondere details, zoals het op aparte wijze 'ingesneden' dak, de unieke achterlichten en de luchtinlaten in de achterste zijruitjes.

Ook het interieur is een mix tussen klassieke en moderne elementen. Het rode leer contraststeert sterk met het vele groen dat ook hier te zien is en het dashboard is natuurlijk voorzien van vijf opvallende 'klokken'. Het is en blijft tenslotte, zoals Singer zelf ook benadrukt, een 911.

De glorieuze motor beschreven we al eerder, maar toch nog even de details: het betreft – uiteraard- een zescilinder boxermotor die zijn luchtkoeling heeft behouden. Vandaar die enorme gaten in de zijruiten, dus. Dankzij de bemoeienis met Williams, maar zónder het gebruik van een Turbo, komt de 4,0-liter tot 500 pk. Het vermogen gaat via een handgeschakelde zesbak naar de immens brede achterwielen.

Voor de DLS zijn onder meer banden van Michelin, wielen van BBS en remmen van Brembo gebruikt. De auto heet een 'studie' en is dus een concept-car, maar Singer is een bedrijf waar de klant letterlijk koning is. Wie 'm zo wil als op de foto's, kan 'm dus ongetwijfeld krijgen, maar helemaal anders behoort ook tot de mogelijkheden.