Sin Cars presenteert S1 in Genève Gesmolten kaas

Sin Cars heeft niet alleen de RS 550, maar ook deze wel zeer opmerkelijk vormgegeven S1 meegebracht naar de Autosalon van Genève.

Eerder schreven we al over de R1 550, een plug-in hybride van het Duits-Bulgaarse Sin Cars waar we in Zwitserland aan hebben kunnen snuffelen. Waar die R1 550 in feite de plug-in hybride variant is van de in 2015 gepresenteerde R1 is deze S1 wél volledig nieuw.

De S1 is volgens Sin Cars zijn instapmodel, een supercar waarop tevens divrerse variaties zullen verschijnen. Zijn scheppers zeggen dat er zowel een straat- als een raceversie in het vat zit en dat je als koper zelfs voor een dichte of open versie kunt kiezen. Wie voor een raceversie kiest, zou zaken als airco, elektrisch bedienbare ramen en een "voortreffelijk afgewerkt" interieur natuurlijk achterwege kunnen laten. Sin Cars zegt dat er zowel een versie met een brandstofmotor, een plug-in hybride als een EV van kan worden geleverd.

Specificaties over de aandrijflijnen heeft Sin Cars nog niet vrijgegeven. We gaan er in elk geval van uit dat de brandstofmotor weer een V8 van General Motors zal zijn. Over het uiterlijk kunnen we kort zijn, dat is... origineel vormgegeven.