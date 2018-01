Slideshow

Shell wil taxidienst in Londen beginnen Uitbreiding activiteiten op mobiliteitsgebied

Olie- en gasconcern Shell heeft een aanvraag ingediend om een taxidienst te mogen beginnen in Londen. De aanvraag bij de Londense vervoersautoriteit komt van de app FarePilot, die grotendeels in handen is van Shell, schrijft zakenkrant Financial Times.

De aanvraag werd in juli gedaan. FarePilot laat chauffeurs zien waar er veel vraag is naar taxi's en werd eind 2016 gelanceerd. Shell bezit driekwart, met de rest voor Boston Consulting Group. Naar verluidt is Shell al bezig chauffeurs te benaderen om mee te doen met proeven. Volgens het bedrijf is er nog geen besluit genomen of het project wordt doorgezet en is het nodig dat eerst alle stappen zijn gezet met vergunningen en procedures.

De bekende taxidienst Uber raakte vorig jaar nog zijn vergunning in Londen kwijt omdat het bedrijf een loopje zou nemen met de regels en zaken rond openbare orde en veiligheid. Uber heeft beroep aangetekend tegen dat besluit. Totdat er een definitief vonnis ligt, kunnen de circa 40.000 chauffeurs die Uber heeft in de Britse hoofdstad gewoon hun werk blijven doen.

Shell zei eerder al dat het innovatief moest zijn met het oog op ontwikkelingen als taxi-apps en elektrische en zelfrijdende auto's. Elektrische auto's kunnen een bedreiging zijn voor de traditionele tankstations van oliemaatschappijen, terwijl taxi-apps kunnen leiden tot minder privaat autobezit, wat natuurlijk ook nadelig is voor olieproducenten. Shell is daarom bezig zijn activiteiten buiten olie en gas uit te breiden zoals zonne-energie en laadpalen voor elektrische auto's.