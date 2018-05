Jaarlijks 4 exemplaren Shelby Series 1 leeft voort als Series 2

De Amerikaanse tuner en autobouwer Shelby American laat weten dat het de Series I terugbrengt. Inderdaad, een supercar die bijna twintig jaar geleden werd geïntroduceerd.

Het is 1998 de Shelby Series I op de markt verschijnt, een auto die meer is dan een Ford Mustang met een opgefokte achtcilinder in de neus. De roadster was namelijk de eerste en tot op heden enige auto die Shelby-topman Carroll Shelby vanaf de basis heeft ontworpen en ontwikkeld zonder dat daarvoor de basis van een bestaand model is gebruikt. Wel was de 324 pk en 390 Nm sterke en 4,0-liter grote 'Aurora' V8 afkomstig van Oldsmobile, een achtcilinder die de net 1.200 kilo wegende roadster in zo'n 4,5 seconden aan een snelheid van 100 km/h wist te helpen. Een supercharger was optioneel en daarmee kwam de Series I over 460 pk te beschikken. In totaal rolden 249 exemplaren van de band, maar daar komen er nu een aantal bij.

Shelby American meldt namelijk dat het vanaf juni dit jaar jaarlijks 4 exemplaren gaat bouwen van een auto die het Series 2 noemt, in feit een van modernere techniek voorziene Series I. De Series 2 is geheel naar wens van de klant uit te rusten met een uit aluminium, koolstofvezel of zelfs titanium koets. De doorontwikkelde Series I weegt in de basis nog geen 1.100 kilo en moet volgens Shelby maar liefst 800 pk sterk zijn. Nieuwe ophanging en een nieuw remsysteem behoren tot de moderniseringen. Er is te kiezen uit een reeks achtcilinders, motoren die zijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Opvallend detail: Shelby meldt niet alleen dat de auto over vierpuntsgordels kom te beschikken, maar dat "[...] beterhouders niet leverbaar zijn". Een knipoog naar het spartaanse karakter van de Series 1 en 2.