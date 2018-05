Tien exemplaren a 250.000 dollar Shelby GT500 Super Snake na 51 jaar in productie

Meer Shelby-nieuws op de vrijdagochtend. Het Amerikaanse bedrijf is in een weemoedige bui en meldt dat het niet alleen de Series I terugbrengt, maar dat ook de Shelby GT500 Super Snake nieuw leven inblaast.

Nouja, nieuw leven inblaast... De in 1967 gepresenteerde Shelby GT500 Super Snake was een uitvoering die eigenlijk daadwerkelijk in de verkoop had moeten gaan, maar dat is nooit gelukt. Shelby rustte in 1967 een Mustang Shelby GT500 uit met een zo'n 520 pk sterke 7,0-liter grote V8, een blok dat in de basis door Shelby en Ford werd toegepast in de eerste generatie Ford GT40. De speciale Shelby GT500 kreeg de bijnaam Super Snake. Aanvankelijk werd de auto gebruikt om banden van Goodyear op hoge snelheid mee te testen. Na afloop werd onderzocht of de Super Snake in een kleine serie verkocht kon worden, maar het project bleek te duur. Anno 2018 liggen de kaarten anders. Shelby laat de droom van de in 2012 overleden Carroll Shelby uitkomen door tien exemplaren van de Super Snake te gaan bouwen.

De tien te bouwen modellen krijgen stuk voor stuk een prijskaartje van minimaal 250.000 dollar, omgerekend zo'n € 212.000. De nieuwe Super Snakes worden gebouwd op basis van origineel in 1967 geleverde Mustangs zodat oude chassisnummers gebruikt kunnen worden. Wie het wenst, kan Shelby vragen om een origineel in 1967 geleverde Shelby Mustang als donorauto te laten gebruiken. De 'Continuation Shelby Super Snake' krijgt wederom een 7,0-liter grote V8 mee, een blok dat nu ruim 550 pk levert en net als bij het origineel wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak.