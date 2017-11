Slideshow

Seats verkoop groeit stevig Met name Duitsland en Spanje fors omhoog

In oktober kende Seat de grootste maandelijkse groei van dit jaar. Ruim veertigduizend mensen ontvingen de sleutel van hun nieuwe Seat.

Waar vorig jaar oktober 32.600 nieuwe Seats werden verkocht, wisten de Spanjaarden dit jaar 40.200 voertuigen aan de man te brengen. In Duitsland en Spanje werden de meeste auto's verkocht. Daar werd in harde aantallen de grootste groei verwezenlijkt, dankzij een groei van respectievelijk 30,5% en 24,9%. Procentueel maakte Seat de grootste plus in Turkije (209,1%) en Israël (62,5%).

Met nog een kleine twee maanden op de agenda belooft 2017 een positief jaar voor Seat te worden. In de eerste tien maanden van dit jaar verkocht het merk 396.100 auto's. In 2016 viel dat aantal 14,4% lager uit met een totaal van 345.500. Nieuwe modellen als de Ibiza en Ateca hebben volgens Seat sterk bijgedragen aan de groei. De nieuwe telg van de familie, de Arona, staat sinds deze maand in de showrooms. Hij gaat het gevecht aan in het drukke crossover-segment. Volgend jaar komt Seat met een grote zevenpersoons SUV.