Seat's nieuwste SUV voorlopig naamloos Catalaanse crisis zorgt voor vertraging

Met alle politieke heisa in het Spaanse (voor hoe lang nog) Catalonië, wacht Seat op een beter moment met het bekendmaken van de naam van hun nieuwe grote SUV.

Nóg een hoge Seat? Jazeker, naast de Arona en Ateca verschijnt er volgend jaar nog een cross-over telg in de Spaanse bestellijsten. Deze wordt de grootste van het drietal en is vergelijkbaar met de Skoda Kodiaq. Om de beste naam op de achterklep van het model te krijgen, hield Seat een wedstrijd. Eis voor elk model is dat het vernoemd wordt naar een Spaanse stad of streek en dat het in alle talen makkelijk uitspreek is. De laatste vier kansmakers voor de nieuwe cross-over zijn Alboran, Aranda, Avila of Tarraco.

Seat kondigde aan om de nieuwe naam deze maand, ruim een jaar voor de lancering van het model, bekend te maken. Maar een woordvoerder verklaart nu: "Met de hele Spaanse media die op de politiek gericht zijn, hebben we nu besloten om te wachten op een beter tijdstip." Het is dus nog even wachten op de nieuwe naam die zich mag aansluiten in de lang lijst der cross-overs.