Stoer doen met Seat Seat Tarraco gaat offroad

Na wat teasers en een reeks spionagebeelden heeft Seat besloten om zijn nieuwe topmodel, een SUV met de naam Tarraco, zelf aan het publiek te tonen. Uiteraard zit er wel een addertje onder het gras: de auto is nog net zo goed gecamoufleerd als voorheen.

Een reeks spionagebeelden? Sterker nog: we hebben al met de Tarraco gereden! Seat is niet te beroerd om de introductie van de zijn nieuwe grootste SUV over zoveel mogelijk momenten uit te smeren en kiest er vandaag voor om de terreineigenschappen van de nieuwkomer te belichten. Dat die überhaupt aan bod komen, is dan wel weer verrassend, want terreinvaardigheid staat nu niet bepaald hoog op het prioriteitenlijstje van de kopers van modieuze, hoogpotige gezinsauto's.

Om aan te tonen dat de Tarraco 'op elke type ondergrond uitstekend uit de voeten kan', plaatst Seat zijn grootste SUV voor de foto op een offroadparcours met de nodige stevige afdalingen. Seat spreekt over hellingen tot 70 procent en dwarshellingen tot 85 procent. Als de auto tijdens zo'n stunt onverhoopt toch op zijn dak belandt, moet de Rollover Assist ervoor zorgen dat de deuren automatisch van het slot gaan, de motor wordt uitgeschakeld en de hulpdiensten worden ingelicht. Al is het natuurlijk de vraag of die laatste in de onherbergzame gebieden van de Tarraco-bestuurder uit de voeten kunnen.

De Seat Tarraco laat zich omschrijven als Seats alternatief voor de Skoda Kodiaq en wordt op 18 september onthuld.