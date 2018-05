Teken van leven Seat Leon voor het eerst naar buiten

Dit lijkt een Seat Leon van het huidige model met een heftig ingepakte neus, maar onder die herkenbare koets gaat de volgende Seat Leon schuil. Die komt geen moment te vroeg in beeld: de auto komt al in 2019.

Daarmee was het een kwestie van tijd voordat de Leon zich in gecamoufleerde vorm zou laten zien, al is 'laten zien' in dit geval wellicht wat optimistisch uitgedrukt. De witte Leon ST is voor het grootste gedeelte gewoon een Leon van de huidige generatie, slechts de camouflage en de op het oog flink afwijkende neus geven weg dat hier meer aan de hand is. Hoewel het eindresultaat er daarmee zeker anders uit komt te zien dan deze auto, hoeven we opnieuw geen spectaculaire designrevolutie te verwachten. Net als bij de laatste modelwissel van de Ibiza zal de komst van de nieuwe Leon vooral een strakkere, modernere versie van het vertrouwde model betekenen. Die rust bovendien nog altijd op het bekende MQB-platform van de Volkswagen Groep en maakt straks gebruik van evenmin nieuwe TSI-benzinemotoren, al krijgen die naar verluidt wel elektro-ondersteuning in de vorm van (Mild-)Hybrid-technologie.

Bovendien wordt er een variant geschrapt uit het gamma, want de driedeurs SC keert na de modelwissel niet terug. Seat is in deze periode erg druk met de ontwikkeling van nieuwe modellen en wil behalve deze Leon binnen enkele jaren ook z'n eerste elektrische model introduceren. Bovendien is de Tarraco op komst. Ook van die grotere SUV verschenen de eerste spionagebeelden uitzonderlijk laat, al was Seat eerder al zo vriendelijk om een teaser te tonen.