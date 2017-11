Slideshow

Seat Leon Cristobal gepresenteerd Beschermengel

Zoals vooraf aangekondigd heeft Seat tijdens de Smart City Expo in Barcelona de Leon Cristobal uit de doeken gedaan, een Leon die volgestopt is met veiligheidssystemen.

De Leon Cristobal Concept is geen voorbode op een volledig nieuwe Leon en is tevens niet bedoeld om een nieuwe designrichting van Seat in te luiden. Seat heeft de bekende hatchback echter wél volgepropt met veiligheidssystemen, vandaar dat de auto volgens Seat is vernoemd naar 'de beschermheilige van bestuurders en reizigers'.

De Leon Cristobal is volgens Seat de veiligste auto die het ooit heeft gebouwd. Zo is de Spanjaard uitgerust met Drive-lock, simpelweg een ingebouwd ademanalysetoestel waarmee de hoeveelheid alcohol in de adem gemeten kan worden. Als je als bestuurder te veel gedronken hebt, wordt starten en wegrijden onmogelijk gemaakt. Dan is er Drive-coach, een digitale assistent die, afgestemd op eigen voorkeuren, bepaalde veiligheidswaarschuwingen aan je doorgeeft.

De lijst gaat verder met Guardian Angel Mode, een stand waarin alle 15 actieve en passieve veiligheidssystemen met een druk op de knop allemaal worden ingeschakeld. Dan is er Black Box, een unit die gegevens en beeldmateriaal opslaat die gebruikt kunnen worden na een ongeval. 'Mentor' heet een telefoonapplicatie waarmee bijvoorbeeld ouders de topsnelheid van de auto kunnen begrenzen als het nageslacht ermee op pad gaat. Verder vervangt Seat de reguliere achteruitkijkspiegel door een exemplaar dat gekoppeld is aan een camera.

De Leon is niet de enige showauto van Seat. Zo heeft het merk ook een testvloot van 10 exemplaren van de elektrische eMii meegebracht, een auto die natuurlijk sterk leunt op de techniek die in de e-Up van Volkswagen is gestopt.