Nieuwe Leon al volgend jaar Seat komt in 2020 met EV

Slideshow

2020 begint een magisch jaar te worden in autoland. Seat sluit aan in de lange rij van autofabrikanten die aan het begin van het nieuwe decennium met een EV komen. Ook maakt het merk bekend wanneer de compleet nieuwe Leon z’n opwachting maakt.

De Leon komt eerder dan de volledig elektrische Seat, die in 2020 over een actieradius van 500 km moet beschikken en op Volkswagens speciaal voor dit doel ontworpen MEB-platform rust. De nieuwe compacte middenklasser maakt al in 2019 z'n opwachting en moet dan meteen als vijfdeurs hatchback en ST-stationwagen te koop zijn. De driedeurs SC keert waarschijnlijk niet terug. De EV is niet het enige elektrische nieuws van Seat, want ook van de Leon verschijnt een versie met een accupakket. Van de nieuwe Leon verschijnt namelijk ook een hybridevariant, een auto die eveneens in 2020 z'n opwachting maakt.

De Leon, Leon hybride en de nieuwe EV maken onderdeel uit van een productoffensief van Seat, dat in de komende jaren iedere zes maanden een nieuw model wil introduceren. Zoals zo vaak moet je dat 'nieuw model' niet al te letterlijk nemen, want ook de Cupra Ateca hoort volgens het merk al in het rijtje thuis. 'Modelvarianten' zou dan ook een betere term zijn. Behalve de genoemde modellen kunnen we onder meer grote SUV Tarraco verwachten. Voor 2020 belooft Seat behalve die auto nog een crossover. Waar die auto precies wordt gepositioneerd, is nog niet helemaal duidelijk. Een T-Roc-achtige positie tussen de Arona en Ateca behoort tot de voor de hand liggende mogelijkheden.