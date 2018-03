Slideshow

Seat boekt recordwinst Bijna 25 procent groei

Bij Seat gaat 2017 de boeken in als een een bijzonder goed jaar. De Spaanse Volkswagen-tak boekte niet zomaar winst, maar gaat er zelfs met een resultaat van recordformaat vandoor.

In 2016 maakte Seat nog 153 miljoen euro winst, maar in 2017 zag het merk dat getal zelfs stijgen naar 191 miljoen. Dat is een groei van maar liefst 24,8 procent. Ook de omzet brak records, met een totaal van bijna 10 miljard tegenover 8,9 miljard vorig jaar. Seat heeft de winststijging niet alleen gerealiseerd door meer auto's te verkopen, maar ook door auto's met een grotere winstmarge weg te zetten. SUV's Arona en Ateca spelen daar een grote rol in. Het merk verkocht in 2017 in totaal 468.400 auto's, een groei van 14,6 procent ten opzichte van vorig jaar en het beste resultaat sinds 2001.

Seat was een tijd lang een lastig verhaal voor Volkswagen, omdat er moeilijk winst te maken was met de producten van het merk. Eerder werden daarom al ambitieuze doelstellingen gesteld waarbij de termen 'kritisch' en 'sleuteljaar' regelmatig vielen. In 2009 maakte Seat een verlies van 339 miljoen euro, vier keer zoveel als in 2008. In 2015 maakte het bedrijf voor het eerst winst. Ook over 2018 is Seat positief: in de eerste twee maanden zag het merk z'n verkopen opnieuw met 23,1 procent stijgen. Seats werknemers profiteren overigens mee van de groei in 2017 en ontvangen een bonus van 700 euro.