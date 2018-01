Slideshow

Seat boekt beste jaar sinds 2001 14,6% meer dan 2016

2017 gaat bij Seat de boeken in als een jaar met veel groene cijfers. Voor de Leon en Alhambra was het hun beste verkoopjaar sinds de introductie.

Wereldwijd verschenen er 468.400 nieuwe Seats op de openbare weg. Met 408.700 verkochte modellen een jaar is dat een stijging van 14,6 procent. Daarmee boekt Seat de beste resultaten sinds 2001. Van 2012 tot 2017 steeg de omzet met 45,9 procent. Daarmee is het Spaanse merk één van de snelstgroeiende merken in Europa van het afgelopen jaar.

Reden voor de groei is de uitbreiding van het modellengamma. Zo werden de Ateca en Arona aan de familie toegevoegd en verscheen er een geheel nieuwe Ibiza. In het eerste jaar werden er 78.700 Ateca's besteld. Het bestverkochte model was in 2017 nog veel meer in trek. Met 170.000 bestelde Leons groeide de verkoop van de compacte middenklasser met 2,9 procent. Voor de Alhambra was het ook een recordjaar. De verkoop van MPV steeg met 1,7 procent naar 31.200 exemplaren. Van de Ibiza, waarvan het nieuwe modelin de laatste maanden van het afgelopen jaar verscheeen, werden er 0,6 procent meer verkocht dan een jaar eerder. Aangezien 2018 het eerste volle jaar voor de compacte nieuweling wordt, ligt een verdere groei in de lijn der verwachtingen.