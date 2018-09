Volvo XC40 op plek twee Seat Ateca is Lesauto van het Jaar 2019

Auto van het Jaar, Leaseauto van het jaar en Bestelauto van het Jaar. Dan is er nog zoiets als Lesauto van het Jaar, een titel waarmee de Seat Ateca vandaag aan de haal gaat.

Vanochtend schreven we over het besteltrio van de Groupe PSA dat de titel International Van of the Year won. Gisteren werd er nog een verkiezing gehouden en wel in ons eigen land. De Seat Ateca mag zich Lesauto van het Jaar 2019 noemen.

De titel viel gisteren tijdens de Nationale Rijschooldag in Autotron Rosmalen, een groot jaarlijks event voor de rijschoolbranche, ten deel aan de Spaanse SUV. Rijinstructeurs konden tijdens het evenement rijden in grofweg honderd nieuwe lesauto's. In totaal zijn volgens Rijschool Pro, het vakblad van de rijschoolbranche, 441 testritten gemaakt. Tijdens deze ritten zijn de auto's beoordeeld en de Ateca kwam met de meeste punten uit de bus. De Seat keerde met een rapportcijfer van 8,95 huiswaarts. Op plek twee eindigde Volvo's XC40 met een cijfer van 8,56. Plaats drie was voor de Volkswagen Polo, die een 8,55 achter zijn naam kreeg genoteerd.