Patentplaten geven duidelijkheid Scoop: BMW Z4 in productietrim

AutoWeek heeft patentplaten op weten te op te duikelen van de hagelnieuwe BMW Z4.

BMW is de laatste jaren ontzettend druk met het vernieuwen en het uitbreiden van zijn modelfamilie. Zojuist maakten we kennis met de hagelnieuwe vierde generatie X5 en op korte termijn trekt het merk het doek van zowel de 8-serie als de X7. Daarnaast heeft BMW samen met Toyota de basis gelegd voor een nieuwe Z4, een auto die bij Toyota met een vast dak opdroogt als nieuwe Supra. AutoWeek heeft exclusief afbeeldingen waarop duidelijk te zien is hoe de productieversie van de Z4 opdroogt.

In augustus vorig jaar liet BMW met de Concept Z4 zelf al een voorbode op een opvolger van de huidige Z4, een auto waarvan even werd gedacht dat hij Z5 zou gaan heten. Onlangs liet BMW zelf de eerste afbeeldingen zien van een ingepakte nieuwe Z4. Daarbij meldde het merk dat de auto in ieder geval beschikbaar komt als M40i, een M Performance-model met een zes-in-lijn in de neus die naar verwachting 360 pk en 500 Nm sterk is. Dat vermogen vindt zijn weg naar de achteras, een as waarop BMW een elektronisch sperdifferentieel heeft gemonteerd.

Het is duidelijk dat de productieversie wat design betreft een mildere vorm is van de al genoemde Concept Z4. De koplampen zijn minder geknepen en het bumpwerk is bescheidener uitgevoerd. Wel krijgt de roadster de Z-serie kenmerkende Z-op de flank.

We verwachten de definitieve Z4 nog dit jaar te kunnen zien. Eerst komt overigens de hagelnieuwe 8-serie, een auto die - in tegenstelling tot deze Z4 - niet alleen als Cabrio, maar ook als Coupé en als Gran Coupé op het podium verschijnt.