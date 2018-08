Het hybride alternatief Schaduwspeler: Toyota Prius+

Eerder vandaag leerden we dat de Toyota Verso ons gaat verlaten. Daarmee is er nog maar één MPV over in Toyota's Europese line-up: de Prius+.

Het feit dat die Prius+ in deze rubriek mag schitteren, maakt meteen al duidelijk dat ook deze ruimtelijke Toyota geen verkoopwonder (meer) is. Dat geldt in deze door SUV's gedomineerde tijden voor vrijwel iedere MPV, maar zeker voor modellen die al wat langer mee gaan. De Prius+ kwam in 2011 naar ons land en kreeg gek genoeg alleen hier de naam Prius Wagon. Aanvankelijk deed het model het behoorlijk goed, omdat de auto z'n ruime interieur en zeven zitplaatsen wist te combineren met een lage co2-uitstoot en dus 14 procent bijtelling.

Daarna kreeg de bijzondere ruimtereus het echter moeilijker. De Prius-MPV werd in 2014 grondig gefacelift en kreeg in 2015 ook bij ons de naam Prius+. Sinds het verschijnen van de vierde generatie van de reguliere Prius in 2016 is de Prius+ nog nadrukkelijker verouderd, omdat het model nog niet beschikt over diens modernere aandrijflijn. 2018 zijn er tot nu toe 72 verkocht, waarmee het enige lichtpuntje is dat er een stijging ten opzichte van 2017 te noteren valt. Toen verschenen er in de eerste helft van het jaar slechts 48 op de weg. Ter vergelijking: in 2013 werden er 2.491 exemplaren van de hybride zevenzitter op kenteken gezet.

Toch blijft deze auto een unieke aanbieding. De Prius+ is voor een benzine-MPV van dit formaat ongekend zuinig en een automaat is standaard. Bovendien heeft Toyota's hybridetechniek zich uitvoerig bewezen als bijzonder betrouwbaar. Op papier een ideale kandidaat voor taxichauffeurs en particuliere rijders met bovengemiddeld veel kinderen dus, maar dat is anno 2018 kennelijk niet meer genoeg om veel mensen te verleiden. Wie zich toch nog aangetrokken voelt tot Toyota's bijzondere gezinsauto kan nog gewoon z'n eigen kleur en opties kiezen, want de Prius+ is nog altijd bestelbaar.