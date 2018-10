Franse Koreaan Schaduwspeler: Renault Koleos

De compacte Captur is nog altijd niet aan te slepen en met de Kadjar doet Renault ook goede zaken. Met de grootste SUV van de Fransen, de Koleos, wil het echter maar niet lukken in ons land.

Ach ja, de Koleos. Toen de eerste generatie in 2008 verscheen, was het Renaults eerste SUV en daarmee waren de Fransen rijkelijk laat. De Koleos was een product van Renaults Koreaanse broertje Samsung, werd daar ook gebouwd en stond in Azië bekend als Samsung QM5. Hoewel het Renault- en Samsung-design ook toen al redelijk op elkaar was afgestemd, was de Koleos binnen het Europese gamma een enigszins vreemde eend in de bijt. Het model werd dan ook geen groot succes: in het beste jaar (2008) verkocht Renault er 726, in 2009 volgden nog 523 exemplaren en daarna was het alweer uit met de pret. De faceliftversie die in 2011 z'n intrede deed, heeft de Nederlandse prijslijst nooit gehaald.

In 2016 keerde de Koleos echter terug. De in dat jaar gepresenteerde nieuwe Koleos heeft weliswaar nog steeds Koreaanse roots, maar past met z'n wulpse led-slierten, brutale front en stoere voorkomen uitstekend bij moderne Europese Renaults als de Mégane en vooral de Talisman. De auto groeide ook wat en past daardoor qua maatvoering nu beter bij laatstgenoemde. Daarmee is het een wat lastig te plaatsen model, dat opereert tussen compactere SUV's als de Peugeot 3008 en relatieve mastodonten als de Hyundai Santa Fe. De Nissan X-Trail komt in de buurt, maar dat is een zevenzitter en de Koleos niet.

Het grootste probleem van de Koleos ligt voor ons land echter vermoedelijk niet bij de hoeveelheid zitplaatsen, maar bij het leveringsgamma. De huidige generatie is er vanaf het begin alleen met dieselmotoren geweest en terwijl die brandstofsoort de laatste jaren sowieso uit de gratie raakt, is het aanbieden van louter dieselmotoren in een forse en vrij zware SUV gezien de motorrijtuigenbelasting in Nederland helemaal een lastige taak. Tel daarbij op dat de betaalbaarste van de twee leverbare motoren, de dCi 130, bij de overgang naar de WLTP-cyclus het loodje legde, en je weet dat de Koleos nog slechts voor een zeer kleine doelgroep een aantrekkelijke aanbieding kan zijn. De huidige prijslijst is erg overzichtelijk: Renaults grootste SUV is er alleen als dCi 175 met automaat in de topuitvoering Initiale Paris. De enige serieuze keuze die kopers dan nog rest, is die tussen voor- en vierwielaandrijving; verder beperkt de variatie zich tot lakkleuren en een handjevol losse opties.

Wat de reden ook is, de huidige Koleos is in ons land een nog grotere zeldzaamheid dan z'n voorganger. Met een flinke marge zelfs, want met 55 verkochte exemplaren in 2017 en soortgelijke aantallen in 2018 komt het model niet verder dan tien procent van de al niet bijster indrukwekkende prestaties van z'n voorganger. Wie in een Koleos stapt, rijdt er dan ook gegarandeerd exclusief bij.

Of het Nederlandse koperspubliek de auto terecht links laat liggen of juist een enorme miskleun begaat, gaan we overigens binnenkort herontdekken, als de gefacelifte Kia Sportage met z'n nieuwe 2.0-dieselmotor in een vergelijkende test mag aantreden tegen een vierwielaangedreven Koleos. Koreanen onder elkaar…