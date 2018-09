Geen van de smaken in de smaak Schaduwspeler: Lexus RC

Slideshow

De Lexus RC laat zich omschrijven als de coupéversie van de IS en is er in twee nadrukkelijk van elkaar verschillende smaken. Helaas blijken die geen van beide in de smaak te vallen in ons land.

De Lexus RC verscheen in 2015 en kreeg onlangs al een facelift, dus aan z'n 'bijdetijdsheid' kan het niet liggen. Als coupé in het 'premium D-segment' gaat de auto de strijd aan met de gesloten tweedeursversies van de BMW 4-serie, de Audi A5 en de Mercedes-Benz C-klasse. Ook dat zijn stuk voor stuk auto's die het met achterdeuren beter doen en waarvan bovendien een cabrioletversie is verschenen, maar zelfs als we dat meerekenen, komt de RC er met enkele tientallen exemplaren per jaar maar bekaaid vanaf in Nederland.

Aan de auto zelf ligt het eigenlijk niet. Als RC300h ontpopt de kleinste tweedeurs Lexus zich als een fantastisch afgewerkte, moderne auto die naar goede Japanse traditie beter in z'n spullen zit dan veel concurrenten. Bovendien combineert de hybride aandrijflijn met 181 pk vlotte prestaties met een bijzonder laag verbruik. Keerzijde is dat de RC in deze uitvoering niet zo sportief is als z'n uiterlijk belooft en dat het interieur in vergelijking met de concurrentie weliswaar fraai, maar ook wat chaotisch overkomt.

Als het gebrek aan sportiviteit van de RC300h je echter weerhoudt, heeft Lexus een prachtige oplossing klaarstaan: de RC F. De kans dat die topversie met kerst bij z'n brave hybride-evenknie aanschuift, lijkt niet zo groot, want de broertjes zijn duidelijk van elkaar vervreemd. Het verantwoordelijke karakter gaat bij de F rigoureus overboord en maakt plaats voor een enorme – atmosferische! – 5.0 V8 die grote hoeveelheden brandstof onder luid kabaal omzet in 477 pk en 530 Nm. De RC F is met een 0-100-tijd van 4,5 seconden niet alleen op papier snel, maar dankzij z'n rauwe karakter vooral erg spectaculair. Ook bij stilstand is er genoeg om over te praten, want de imponerend hoge motorkap, opengesneden flanken en op elkaar gestapelde uitlaateindstukken maken meteen duidelijk om welke versie het hier gaat. Mede dankzij de bpm is het prijsverschil overigens minstens zo indrukwekkend: als hybride staat de RC al voor minder dan €50.000 voor de deur, terwijl de F minimaal €139.995 moet opbrengen.

In z'n feloranje lak trok de persdemo van de RC F in z'n eerste jaar nog de nodige aandacht, maar die zakte snel weg en de 300h heeft altijd een bestaan in de schaduw geleid. Nu de RC dankzij de veel opvallender LC500(h) bovendien z'n positie als enige coupé in de Lexus-line-up kwijt is, lijkt het laatste restje aandacht 'm ook te zijn ontglipt. Is dat zonde? We laten het vanaf nu geheel aan jou!