'Wat doe ik hier?' Schaduwspeler: Ford Edge

Zoveel mensen, zoveel wensen. Als er iets is dat Fords 'One Ford'-strategie heeft aangetoond, is dat modellen die het goed doen op de ene markt, compleet kunnen floppen op de andere. Neem de Edge.

De Ford Edge bestaat al sinds 2006, maar maakte z'n gewaagde stap naar Europa pas in 2014. In dat jaar diende de compleet nieuwe tweede generatie van het model zich aan en die moest ook hier klanten gaan afsnoepen van… tja, van wat eigenlijk? In de VS is er voor een auto als de Edge een duidelijk afgebakend stukje van de markt met de naam 'Mid-size-SUV', maar in Europa doet de auto z'n naam eer aan door een beetje tussen wal en schip te vallen. De kleinere Kuga bindt hier de strijd aan met de Tiguans, CX-5's en X-Trails van deze wereld, terwijl de Edge hier eigenlijk alleen auto's van zogeheten 'premium-merken' op z'n pad vindt. Vanaf dit formaat zijn er nu eenmaal geen SUV's zonder aspiraties in die richting, met de Hyundai Santa Fe en Kia Sorento als enige uitzonderingen.

Dat zag Ford enkele jaren geleden zelf ook in en dus werd onder meer de Volvo XC60 als belangrijke rivaal genoemd. De Edge zou bovendien 'Q7-ruimte bieden voor de prijs van een Q5'. Aan de auto zelf lag het niet. Bij z'n eerste grote aantreden in AutoWeek kon een felgekleurd exemplaar zelfs erkende grootheden Lexus NX en Volvo XC60 van zich afhouden. Het probleem met de Edge is vermoedelijk dan ook, hoe kan het ook anders, het logo in de grille. Wie meer dan €60.000 gaat uitgeven aan een middelgrote SUV kan immers ook met een Volvo, Lexus, BMW of Mercedes thuiskomen en hoeft dan aanzienlijk minder uit te leggen. Ford probeerde de Edge nog van een 'statuslaagje' te voorzien door een fraai aangeklede Vignale-versie te lanceren, maar net als bij de Mondeo maakt die variant maar weinig indruk op kopers in het hogere deel van de markt. Een ander nadeel van de Edge is dat de auto, heel opmerkelijk voor een import-Amerikaan, in Europa alleen met dieselmotoren leverbaar. Zeker in Nederland is de auto daarmee onherroepelijk ongeschikt voor mensen die er een bescheiden jaarkilometrage op nahouden.

Ford geeft de moed echter niet op en presenteerde eerder dit jaar een stevig gefacelifte versie van de Edge. Met een nieuwe neus, een gemoderniseerd dashboard en een nieuwe motor moet de auto er weer even tegenaan. Een buitenkansje voor wie iets bijzonders wil rijden, of een terechte flop? Zeg het maar!