Samsung SM3 Z.E. opgewaardeerd 57 procent groter bereik

Renault Samsung Motors presenteert tijdens de Korea Daegu International Future Auto Expo - wie kent het niet - een vooral technisch heftig opgewaardeerde versie van de SM3 Z.E. In Europa kenden we het model voorheen als Renault Fluence Z.E.

De Samsung SM3 Z.E. is de elektrische versie van de reguliere SM3. De SM3 is sinds jaar en dag, tot enkele jaren geleden ook bij onze zuiderburen, te krijgen met reguliere benzine- en dieselmotoren van Renault. In Nederland kennen wij alleen de elektrische smaak van het model, een auto die tot 2014 als Renault Fluence Z.E. in de orderboeken stond. Hoewel deze elektrische, aan de vorige generatie Mégane gerelateerde sedan in ons land niet bepaald een succes werd, is de EV in diverse landen nog gewoon te koop. Vandaag presenteert Samsung een opgewaardeerde variant van de SM3 Z.E.

Door de jaren heen is de SM3, net als de Fluence-versie van Renault, diverse keren aangepakt. Deze keer maken we kennis met de vernieuwde SM3 Z.E. Met name op technisch vlak maakt de auto een enorme stap. Zo is de aandrijflijn grondig onder handen genomen, met als resultaat een 57 procent groter bereik. Op één lading moet de auto nu 213 kilometer kunnen rijden. Het accupakket is voortaan niet meer 22 kWh, maar 36 kWh groot.

In augustus 2012 presenteerde Samsung een gefacelifte variant van de SM3. Renault kwam een maand later met zijn herziene Fluence op de proppen. Sinds 2014 draagt Samsungs SM3 dezelfde voorzijde als zijn Renault-broer.

In mei 2013 werd bekend dat Renault zich zou terugtrekken uit Project Better Place, een uit accuwisselstations bestaande infrastructuur voor de Fluence Z.E. Ook de Nederlandse afdeling van het bedrijf, gevestigd op Schiphol, sloot vervolgens zijn poorten. In Nederland zijn in de periode 2011-2013 slechts 123 Fluences Z.E. verkocht. Het gros daarvan, 115 stuks, werd in 2012 aan de man gebracht. Zowel in 2011 als 2013 zijn slechts vier exemplaren geregistreerd.