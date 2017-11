Slideshow

Saleen S1 in China gepresenteerd VS volgen in december

Saleen heeft in China een compacte sportauto met de naam S1 gepresenteerd. De auto wordt pas in een later stadium in de VS getoond.

Het is te hopen dat er tegen die tijd ook meer beeld en informatie vrijkomt omtrent de nieuweling. Zoals te doen gebruikelijk bij een Chinese presentatie, is de informatie rondom de S1 tot op heden nogal summier. Zo vermeldt Saleen 'm (nog) niet op z'n eigen website en zijn de beelden, die in dit geval afkomstig zijn van Car News China, nogal klein. Datzelfde geldt voor de hoeveelheid informatie. Wat wel duidelijk lijkt, is dat de auto is gebaseerd op de Artega GT. Artega zou alle beschikbare kennis en onderdelen hebben verkocht aan Saleen. De basisvorm van de Artega GT is nog wel terug te zien in de S1, al heeft de 'Amerikaan' een beduidend langere kont.

In dat lange achterste huist een 2,3-liter viercilinder die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is uit de Focus RS en Mustang. Het blok zou in dit geval bijna 460 pk en 577 Nm op de been brengen, wat in combinatie met de compacte en lichte koolstofvezel koets voor zeer aansprekende prestaties moet zorgen. De Saleen S1 zou in december op de Los Angeles Motor Show opnieuw te zien zijn. In China presenteerde Saleen niet alleen de S1, maar ook een hevig verbouwde versie van de Lincoln MKZ en een aantal gevaarlijk ogende Mustangs. Het bedrijf, dat het midden houdt tussen een Ford-tuner en een supercarbouwer, heeft in een bedrijf met de naam Jiangsu Secco een nieuwe Chinese partner gevonden en kan zodoende proberen succesvol te worden op de Chinese markt.

Het Duitse Artega verscheen in 2009 en verdween in 2012 alweer. De GT van het merk komt dankzij de S1 nu opnieuw bovendrijven, maar deed dat eerder bij de presentatie van de Spyker B6 Venator. Dat Nederlandse product is eveneens losjes gebaseerd op de 'compacte supercar' uit Duitsland.