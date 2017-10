Slideshow

SAIC Europe opent hoofdkantoor in Luxemburg Thuisbasis voor Maxus en... MG!

De Chinese kolos SAIC Motor Corporation zet voet op Europese bodem en wel in Luxemburg. Het bedrijf vestigt een nieuwe divisie in ons continent die de naam SAIC Mobility Europa draagt.

SAIC Mobility Europe is een nieuwe tak van het Chinese SAIC Motor Corporation dat zijn Europese aanval aanvankelijk start met de lancering van een elektrische bestelwegen die ook in Nederland op de verkooplijsten komt te staan: de Maxus EV80. Interessanter wellicht is dat de nieuwe tak van SAIC Motor Corporation ook verantwoordelijk wordt voor nieuwe personenauto's van MG die onze kant op komen. SAIC Mobility Europe richt zich namelijk als eerste op Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

De nieuwe afdeling start een project waarbij zo'n 200 Europese fleetowners de Maxus EV80 gaan inzetten. De komst van de elektrische besteller lijkt goed getimed, daar veel West-Europese steden strengere milieuzones invoeren. De EV80, beschikbaar als gesloten bestelwagen en als 'chassis-cabine', heeft een laadvolume van 10,2 kubieke meter. Het maximale laadvermogen bedraagt 950 kilo. Ook moeten ze maximaal 750 kilo kunnen trekken.

De EV80 moet een actieradius van 200 kilometer kunnen halen en is in twee uur weer volledig op te halen. In China bestaat de EV80 sinds 2014, daar beschikt hij over een 136 pk en 320 Nm sterke elektromotor die is gekoppeld aan een 60 of 75 kWh groot accupakket.

Maxus geeft 3 jaar garantie op de auto en 5 jaar (of maximaal 100.000 kilometer) op de accu's. In 2019 wordt de EV80 grootschalig gelanceerd in ons werelddeel. Merknaam Maxus werd overigens in 2005 door LDV gelanceerd om in 2011 in handen van SAIC te vallen.

MG

De Nederlander Pieter Gabriëls staat aan het roer van SAIC Mobility Europe. Eerder bleek uit een interview van AutoWeek met Gabriëls dat SAIC MG terug naar Europa wil brengen. Dat moet in 2019 gebeuren. Uiteindelijk moet het merk in de hele EU én in Zwitserland en Noorwegen op de automarkt actief zijn. Nederland zou in 2020 of uiterlijk 2021 aan de beurt zijn. MG zal onder andere B- en C-segmenters gaan voeren. Anno 2017 heeft MG in China cross-overs als de ZS en de GS op de menukaart staan, al verkoopt het ook auto's als de MG 3, MG 5 en MG 6. De productie van MG's is in het Verenigd Koninkrijk inmiddels stopgezet, al blijft het merk er wel auto's verkopen.

Vandaag de dag voert het merk de cross-overs ZS en GS, de hatchbacks MG 3 en MG 5 en GT, een compacte sedan.

