'Saab 9-3 met benzinemotor was grote fout' In gesprek met Hans-Martin Duringhof (NEVS)

National Electric Vehicle Sweden (NEVS) had zich nooit bezig moeten houden met het voortzetten van de productie van Saabs 9-3 met een benzinemotor aan boord. Dat stelt Hans-Martin Duringhof, verantwoordelijk voor productstrategie, innovatie en ontwikkeling bij NEVS, in een interview met AutoWeek.

NEVS kennen we nu vooral van de elektrische nakomeling van de laatste Saab 9-3, die het bedrijf in grote aantallen verkoopt in China. In de beginjaren, rond 2013, zette NEVS in op het voortzetten van de productie van de 9-3 met benzinemotor. Deze was bedoeld voor de Chinese markt. De ontwikkelingen op het gebied van elektrificatie gingen er echter dusdanig snel, dat verbrandingsmotoren als 'not done' werden beschouwd. De Chinese stad Quingdao trok zich terug uit het project en NEVS raakte hierdoor in de problemen.

In een interview met AutoWeek zegt de Nederlander Hans-Martin Duringhof, verantwoordelijk voor onder andere productstrategie, dat het voortzetten van de 9-3 met benzinemotor één van de grootste fouten van NEVS is geweest. Duringdorf stelt dat voor hem steeds duidelijker werd "dat de toekomst elektrisch zou zijn". De productie van de bestaande Saab 9-3-productie werd in stand gehouden "omdat die sneller op de markt kon komen".

NEVS heeft ambitieuze plannen. Zo kijkt het merk al naar wat het na de 9-3 wil gaan doen. Volgens Duringhof kunnen we in elk geval meer verwachten dan puur en alleen auto's, NEVS wil vooral groeien op het gebied van mobiliteitsoplossingen. Niet alleen in China, maar ook in Europa.

Meer weten over de toekomstplannen van NEVS en hoe het bedrijf de nieuwe eigenaar werd van Saab? In AutoWeek nummer, 6 die vanaf 7 februari in de winkels ligt, lees je een uitgebreid interview, waarvan het bovenstaande een korte, samengevatte selectie is.