Aangepast mengelmoesje Russische Nissan Almera is niet meer

Vandaag gluren we weer over de grens om te zien wat aldaar te koop is. Of, in dit geval, te koop was. Nissan trekt in Rusland namelijk de stekker uit de Almera, een auto die niet is wat je denkt.

Vandaag is het exact een week geleden dat het laatste exemplaar van de Nissan Almera van de band liep, een auto die eigenlijk helemaal niets met de Almera te maken heeft die Nissan elders in de wereld verkoopt. Nissan heeft in landen als Maleisië, Australië, Indonesië en Singapore een Almera in de orderboeken staan die eigenlijk een Latio (Versa) is. Deze Russische variant, die door Nissan's alliantiepartner AvtoVaz sinds december 2012 werd geproduceerd, is namelijk een eigenaardig mengelmoesje.

Nissan-volgers herkennen in de koets van de Russische Almera mogelijk de tweede generatie van de Bluebird Sylphy (G11), de compacte sedan die in 2005 werd gepresenteerd en in Japan in 2012 van de markt werd gehaald en daar werd opgevolgd door deze Sentra. De Russische afdeling van Nissan zag wel brood in de tweede Bluebird Sylphy (G11) en startte in 2012 met de productie van de sedan in Tolyatti.

De Bluebird Sylphy werd echter niet één-op-één overgeheveld naar de Russische markt. Om kosten te besparen, trok Renault-Nissan namelijk het dashboard uit de Dacia Logan en monteerde het vervolgens in de auto die Nissan nu Almera noemde. Andere aanpassingen: de auto werd hoger op zijn poten gezet, kreeg een verstevigd onderstel om het Russische wegennet de baas te kunnen en de auto kreeg 2 millimeter dikke beschermplaten onder de auto die zowel motor als transmissie en remleidingen moesten beschermen tegen bijvoorbeeld stenen. De bodem van de Almera is van dikker staal en ook de stabilisatorstangen zijn dikker. Op de motorenlijst een 102 pk en 145 Nm sterke 1.6, een blok dat we ook kennen van de Logan. De Russische Almera is met zijn lengte van 4,66 meter overigens enkele centimeters langer dan de 4,60 meter lange Bluebird Sylphy. De breedte en hoogte komen wel met die van het origineel overeen.

De Almera is nog even uit voorraad leverbaar en kent in Rusland een vanafprijs van € 7.826. Daarmee is het veruit de goedkoopste Nissan die er te krijgen is. Hierna is de Juke met een Russische vanafprijs van € 14.985 het voordeligste model van het merk. Voor wie nieuwsgierig is naar het originele interieur, zie foto 9.