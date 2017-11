Slideshow

Ruitenwissers massaal te laat vervangen Advies van jaarlijkse vervanging niet opgevolgd

Slechts 4 procent van de automobilisten vervangt op tijd de ruitenwissers van zijn of haar auto. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG.

Met het wisselvallige weer en de laaghangende zon in deze tijd van het jaar kunnen goede ruitenwissers het verschil maken tussen goed of slecht zicht. De meeste fabrikanten adviseren elke 12 tot 15 maanden deze onderdelen te vervangen. Toch wacht 96 procent van de Nederlandse automobilisten te lang met het vervangen van de ruitenwissers.

Uit het onderzoek onder 1.026 automobilisten blijkt dat er grote verschillen zitten in de periode waarna de ruitenwissers vervangen worden. Slechts 4 procent houdt zich aan de voorgeschreven termijn van 12 tot 15 maanden, 16 procent van de ondervraagden wacht hier langer mee. De overige 80 procent vervangt de wissers pas wanneer er strepen op de ruit zichtbaar worden, rare geluiden te horen zijn, het rubber loslaat of wanneer de ruitenwissers bij de apk afgekeurd worden. Opvallend, want ruim een kwart van de automobilisten geeft aan het wel logisch te vinden om elke 12 tot 15 maanden nieuwe wissers te monteren. 40 procent zou dit jaarlijks voor de winter doen en 18 procent zelfs elk halfjaar.

Dat er pas gewacht wordt tot aan een apk, is vooral bij nieuwe auto's een risico. De eerste keer dat een diesel- of lpg-auto de garage binnenrolt voor een apk is na drie jaar. Benzine-auto's mogen zelfs nog een jaar langer wachten. Daarmee worden ruitenwissers dus ook vaak drie keer langer dan voorgeschreven gebruikt. De ruitenwisserinstallatie staat dan ook steevast in de top-5 van afkeurpunten bij de apk.

Om te zien hoe dringend de ruitenwisser aan vervanging toe is, zit er een stickertje dat geleidelijk van kleur verandert, bijvoorbeeld van zwart naar geel, maar dat verschilt per merk. Meer dan de helft van de automobilisten heeft echter geen idee waar het hulpmiddel voor dient. Vijf procent denkt zelfs dat de sticker een indicator is voor de buitentemperatuur. De Nederlandse automobilist vult wel massaal het ruitensproeierreservoir: in de winter vult 93 procent van de automobilist zelf het reservoir met antivries of laat het bij de garage gebeuren.

