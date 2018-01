Slideshow

Ruim 100.000 Mitsubishis Outlander PHEV in Europa Verenigd Koninkrijk aan top

Mitsubishi meldt trots dat het sinds de lancering van de Outlander PHEV in Europa 100.000 exemplaren van die stekker-SUV heeft verkocht.

Liefst 100.097 exemplaren van de Outlander PHEV vonden sinds medio 2013 een Europese eigenaar. Opvallend gegeven: de stekker-Outlander is niet in Noorwegen en ook niet in Nederland het populairst gebleven. Het Verenigd Koninkrijk is het land waar de meeste exemplaren een plek vonden.

Liefst 34.108 Outlanders PHEV werden in het Verenigd Koninkrijk verkocht, iets dat ongetwijfeld voor een deel te maken heeft met het gegeven dat de plug-in hybride van Mitsubishi daar in aanmerking kwam voor de Government's Plug in Car Grant (PiCG), een korting van zo'n 5.000 pond op de aanschaf van een nieuw exemplaar.

Nederland is met 25.399 verkochte Outlanders PHEV (t/m december 2017), dankzij de 0 procent bijtelling waar de auto tot 1 januari 2014 voor in aanmerking kwam, goed voor een tweede plek. Om een zo groot mogelijk aantal PHEV's op de Nederlandse markt te kunnen slijten, werd de productie aanvankelijk aan Nederland toegewezen waarna de Scandinavische landen volgden. In de eerste 3-4 maanden werden ruim 10.000 orders geplaatst.

Op drie staat Noorwegen met 13,429 exemplaren, tevens een land waar de verkopen van geëlektrificeerde modellen door de fiscus wordt aangejaagd.

Land Aantal 1. Verenigd Koninkrijk 34.108 2. Nederland 24.399 3. Noorwegen 13.429 4. Zweden 9.957 5. Duitsland 6.743 6. Frankrijk 2.580 7. Spanje 1.941 8. Zwitserland 1.321 9. Portugal 795 10. België 725