Slideshow

Rond feestdagen meer ongelukken door alcohol Jaarwisseling: 90 ongelukken met drank op

De feestdagen staan (natuurlijk) in het teken van gezelligheid. Daarbij hoort vaak een tafel vol met lekker eten en een drankje. Dat laatste is terug te zien in het aantal verkeersongevallen die er eind december gebeuren.

In de weekends voor kerst en oud en nieuw piekt het aantal verkeersongelukken waarbij alcohol een rol speelt. Rond de jaarwisseling zijn er zo'n 30 procent meer alcoholgerelateerde verkeersongelukken en in het weekeinde voor kerst ligt het percentage ruim 20 procent hoger dan in andere weekends. Dit blijkt uit een analyse van de politie in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars.

Op 31 december en 1 januari samen komt dat neer op gemiddeld negentig ongevallen waarbij alcohol in het spel is. Bij vijftien daarvan vallen er ernstig gewonden of doden. De meeste ongelukken gebeuren in de vroege ochtend, tussen 4.00 en 9.00 uur. De ongelukken rond kerst gebeuren volgens het onderzoek vaak iets na middernacht. Op vrijdag, zaterdag en zondag voor kerst zijn het gemiddeld per dag 42 ongevallen, waarbij dertien gewonden of doden vallen.

Uit de analyse blijkt dat mannen veel vaker alcoholgerelateerde verkeersongelukken veroorzaken dan vrouwen (ongeveer 80 tegen 30 procent). De meeste van die ongevallen zijn eenzijdige aanrijdingen.