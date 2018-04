Nog donkerder Rolls-Royce Wraith en Dawn als Adamas-editie

Slideshow

Rolls-Royce heeft een speciale serie bedacht voor de Wraith en de Dawn: de Adamas.

Medio vorig jaar voegde Rolls-Royce de Wraith toe aan het lijstje modellen waar het een Black Badge-uitvoering op kon leveren, een lijstje waar de Ghost en de Wraith al op te vinden waren. De Black Badge-smaken maken de van nature statige en imponerende giganten vooral erg zwart, uitvoeringen gericht op "[...] young, driven, self-made people that will make a bold and edgy lifestyle statement about their lives". Omdat het vele zwart voor sommigen nog niet pikkedonker genoeg was, roept Rolls-Royce nu de Adamas-serie in het leven waarmee de Wraith en de Dawn nog sinisterder worden.

De Adamas-versies, Adamas staat voor 'ontembaar' en 'diamant' krijgen natuurlijk de Spirit of Ecstasy op hun neus, maar waar die bij de Black Badge simpelweg zwart is uitgevoerd, is het beeldje op de Adams-versies opgetrokken uit koolstofvezel. Het Rolls-kenmerkende ornament is opgebouwd uit 294 lagen koolstofvezel, het produceren ervan duurt liefst 68 uur. De Dawn Adamas is Aphrodite Red gespoten, een donkerdere versie van de kleur waarmee het interieur van de Dawn Black Badge is uitgevoerd. De Wraith Adamas krijgt een Morpheus Blue kleurige koets, op zijn beurt de donkerdere variant van het Cobalto Blue van de Wraith Black Badge. De grille is in het zwart uitgevoerd.

Vanbinnen vinden we onder andere een analoog klokje, voorzien van het oneindigheidssymbool dat bestaat uit 88 zirkonias. Het hemeltje van de Wraith Adamas is voorzien van 1.340 fiberoptische lampjes die gepositioneerd zijn in de vorm van de moleculaire structuur van koolstof dat in diamant verandert.

De Adamas-serie heeft een gelimiteerde oplage. Rolls-Royce zegt 40 Wraiths en 30 Dawns als Adamas te gaan bouwen.