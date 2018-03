Ultieme auto voor verlichte geesten Rolls-Royce komt met Wraith Luminary Collection

Rolls-Royce komt met een gelimiteerde serie van de Wraith, de zogenaamde Luminary Collection. De reeks blijft beperkt tot 55 exemplaren.

Volgens de fabrikant is de gloed van de Sunburst Grey-lakkleur geïnspireerd door het gouden uur, oftewel het moment van de dag net na zonsopgang of -ondergang. De voor Rolls-Royce kenmerkende coachline keert op de Luminary Collection ook op de motorkap terug.

Bij de selectie van het hout voor het interieur, speciaal eiken uit Tsjechië, is eveneens rekening gehouden met het streven naar de juiste kleurstelling en uitstraling. De panelen worden van achteren door in totaal 176 led-lampjes belicht, om het effect van de hemel te versterken. De sterrenhemel in het plafond is namelijk het meest opvallende kenmerk van de Wraith Luminary Collection. Voor het eerst sinds de introductie van deze optie in 2007 is de hemel nu voorzien van vallende sterren, acht in totaal. Het configureren van het schouwspel van de 1.340 lichtpuntjes in de hemelbekleding neemt volgens Rolls-Royce bijna twintig uur in beslag.

De andere opvallende zaken zijn de contrasterende lappen leer voor het meubilair. De voorstoelen zijn uitgevoerd in zadelkleurig leer, de achterbank in antraciet. De zetels achterin kunnen ook in de kleur van zeeschelpen worden besteld. De middentunnel is gevat in handgeweven stof van roestvrijstaal, een materiaal dat ook in de deurpanelen is verwerkt. Het kost de Britten drie dagen om deze speciale stof te fabriceren.