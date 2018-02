Slideshow

Rolls-Royce komt met Silver Ghost Collection 35 maal exclusief

Rolls-Royce brengt met de Silver Ghost Collection een hommage aan de oer-Silver Ghosts uit het begin van de vorige eeuw.

Rolls-Royce roept een serie van 35 Ghosts in het leven die het nobele Engelse merk onder de noemer Silver Ghost Collection schaart. Met de 35 speciale Ghosts brengt Rolls-Royce een eerbetoon aan de oer-Silver Ghost, een naam die aanvankelijk slechts voor één Rolls-Royce 40/50 was bestemd, maar later voor de gehele modellijn werd gebruikt.

De speciale reeks Ghosts krijgt een volledig zilveren Spirit of Ecstacy op zijn grille. Het voetstukje van dit kenmerkende ornament krijgt onder andere de tekst AX201 in zich gegraveerd, het kenteken van de eerste Silver Ghost. Het voetstuk zelf wordt onder andere opgebouwd uit koper, een knipoog naar het vele koper dat onder de motorkap van de oer-Silver Ghosts werd toegepast. De grille zelf is zwart uitgevoerd. Op de naafkappen is de tekst 'Silver Ghost Since 1907' te lezen.

De Ghosts worden Cassiopeia Silver gespoten en krijgen een coachline op de flank. De verf die hiervoor wordt gebruikt, bevat deeltjes écht zilver. Vanbinnen is onder andere speciale Forest Green-leren bekleding verwerkt en natuurlijk plaatst Rolls-Royce her en der extra verwijzingen naar het geboortejaar van de eerste Silver Ghost.

Update

De lancering van deze reeks Silver Gosts gaat hand in hand met een modejaarupdate voor de aristocratische Engelsman. De Ghost krijgt een herziene voorzijde, waarbij de grille verder naar voren uitsteekt. Ook monteert Rolls-Royce een nieuwe voorbumper op de Ghost. Nieuwe 21-inchwielen maken tevens deel uit van de aanpassingen. De Ghost moet stiller zijn dan ooit dankzij de komst van extra geluidsisolerend materiaal en Rolls-Royce herziet het infotainmentsysteem.