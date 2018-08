'De luxe van privacy' Rolls-Royce komt met Privacy Suite voor Phantom

Wie achterin een Phantom EWB mag plaatsnemen heeft het goed voor elkaar, maar toch ontbrak er volgens Rolls-Royce nog niets. Pas wie de nieuwe 'Privacy Suite' bestelt, krijgt 'de luxe van privacy' voorgeschoteld.

Die luxe tilt Rolls-Royce naar eigen zeggen naar een nieuw niveau met de Phantom, want een tussenschot in een Phantom is niet zomaar een tussenschot. Het paneel is uitgevoerd met alle denkbare voorzieningen voor zo'n in de basis vrij eenvoudige voorziening. De grote ruit zorgt voor het nodige licht, maar kan met een druk op de knop worden verduisterd zonder dat daar gordijnen of rolhoezen bij komen kijken. Het glas wordt simpelweg ondoorzichtig, zoals we dat onder meer ook bij panoramadaken van Mercedes hebben gezien. Als de achterpassagiers vervolgens ook de zijruiten verduisteren zijn ze volledig gevrijwaard van nieuwsgierige blikken.

"When open, the aperture is discretely illuminated to ensure passengers are satisfied with the nature of the documents or objects before they receive them."

Daar blijft het echter niet bij, want Rolls-Royce heeft meer gedaan om de suprematie van mensen achterin de op de Chengdu Motor Show in China gepresenteerde Phantom EWB te onderstrepen. Zo is er een intercomsysteem waarmee het mogelijk is vanaf de achterbank direct commando's te schreeuwen naar het 'bestuurderscompartiment', terwijl de chauffeur voor zijn praatjes eerst naar de achterbank moet bellen en dan moet afwachten of de persoon achterin wel of niet in de stemming is om die oproep te beantwoorden.

De ruit kan niet open, maar eronder is wel een grote 'doorgeefluik'. Uiteraard die alleen vanaf de achterbank te bedienen en is het 'gat' goed verlicht, 'om er zeker van te zijn dat passagiers tevreden zijn met de aard van de documenten of voorwerpen alvorens die te ontvangen'.

Wij keuren het goed.