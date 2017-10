Slideshow

Rolls-Royce Dawn wordt kerstcadeau Neiman Marcus Kerstcadeau-tijd bij luxewarenhuis

Met de maand december in zicht, is het tijd voor het Amerikaanse luxewarenhuis Neiman Marcus om de kerstcatalogus te presenteren. Zoals elk jaar staat er een auto in. Dit jaar de Rolls-Royce Dawn.

Het lijkt elk jaar een beetje gekker te worden bij Neiman Marcus. Bij de 'fantasy gifts' van dit jaar kun je een fotoshoot bestellen met fotograaf Gray Malin op een onbewoond eiland met een privé-helikopter. Prijskaartje: 35.000 dollar. Voor 300.000 dollar kun je op jacht naar diamanten in Zambia met Stephen Webster of voor 250.000 dollar ben jij een week lang VIP bij de Ryder Cup volgend jaar. Waar vorig jaar de Infiniti Q60 te koop was, staan er nu twee Rolls-Royce Dawn's in de catalogus.

In de 91ste kerstcatalogus staat het Britse koppel te koop als "Yours & Mine"-set. Het lijkt er op dat het warenhuis de twee Dawn's als duo dus wil verkopen. Wat dat moet kosten? Koop je de twee Dawn's samen, dan betaal je 885.375 dollar. Je kunt kiezen uit de "Lago di Como Dawn" of de "Saint-Tropez Dawn", beide duidend op de Europese luxe bestemmingen. Voor het extra geld zit er vooral binnenin de cabrio's exclusieve opties. Zo heeft de blauwe Lago di Como zwarte en grijze handgenaaide zetels en interieurdetails. De oranje Saint-Tropez Dawn heeft met schelpen verwerkte en oranje-bruine leren stoelen. Verschillende deurcomponenten zijn afgewerkt met Canadel hout. Neiman Marcus biedt in hun catalogus slechts 20 exemplaren. Los kosten de Lago di Como 439.625 dollar en de Saint-Tropez 445.750 dollar.