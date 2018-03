Slideshow

Rolls-Royce Dawn Aero Cowling Tweezitter indien gewenst

Stoort de achterbank van de Rolls-Royce Dawn je mateloos? Dan heeft het edele Britse merk in Genève de oplossing in de vorm van de Dawn Aero Cowling

Het belangrijkste nieuws bij deze bijzondere Dawn is namelijk de afdekking over de achterbank. Deze wulps gevormde 'tonneau cover' transformeert de Dawn volgens Rolls-Royce in een tweezits roadster, al is die term wellicht niet helemaal op z'n plek. Wie de achterbank op een dag toch nodig heeft, kan de afdekking eenvoudig verwijderen. Dat klusje wordt vereenvoudigd doordat het onderdeel is opgetrokken uit koolstofvezel en aluminium, wat het behalve vederlicht ook bijzonder stevig moet maken. Uiteraard is het geheel overtrokken met leer. Rolls-Royce is overigens niet de eerste die met een achterbankafdekking als deze komt, want bij de cabrioletversie van de eerste Renault Mégane kon dit ook (foto 4). De Britten zijn wellicht niet blij met deze associatie...

Behalve de bijzondere Dawn presenteert Rolls-Royce op de autoshow van deze week drie verschillende Phantoms, die voor de gelegenheid op een bijzondere manier zijn opgetuigd. De eerste staat bekend als 'The Gentleman's Tourer', die geïnspireerd zou zijn op de Phantom II Continental Saloons waarmee welgestelden in de jaren '30 op 'Grand Tour' gingen. De auto is bedoeld om zelf te rijden en beschikt dus over de standaard, 'korte' wielbasis. Daarnaast zijn er twee Phantoms EWB, de versie met lange wielbasis. De 'A Moment in Time' is uitgevoerd in een fraaie blauwe tint, de 'Whispered Muse' is oneerbiedig omschreven uitgevoerd in wit met een oranje-achtige tint.