Nog twee dagen geduld Rolls-Royce Cullinan klaar voor lancering

Drie jaar geleden kondigde Rolls-Royce de komst aan van een SUV, een auto waarvan later pas duidelijk zou worden dat het een gigantisch model wordt. Die kolos, de Cullinan, is praktisch klaar voor zijn debuut.

Rolls-Royce trekt op 10 mei het doek van de Cullinan, een enorme SUV die is vernoemd naar de grootste ruwe diamant die ooit is gevonden. Voorlopig wordt de teasercampagne die de gemoederen voor de auto moet opwarmen nog even voortgezet. Vandaag laat Rolls-Royce één van de achterlichtunits van de auto zien.

De Cullinan maakt gebruik van een variant van het modulaire spaceframe dat Rolls-Royce voor de Phantom heeft ontwikkeld. Dat wijst er ongetwijfeld op dat de SUV boven aan de SUV-voedselketen komt te staan. Met de Cullinan richt Rolls-Royce zijn aandacht volledig op hoogpotige luxe. Verwacht dezelfde 6,75-liter V12 als in de Phantom, een blok dat voor het eerst in Rolls-Royce-geschiedenis zijn vermogen over alle vier de wielen verdeelt.

Het is de afgelopen jaren druk geworden in het hoge SUV-segment. Met name merken die zich niet eerder aan een dergelijke auto waagden, verschenen ermee op de markt. Maserati heeft inmiddels de Levante, Bentley de Bentayga en Lamborghini gaf de met de Urus de LM002 een opvolger. Onlangs bevestigde zelfs Ferrari dat het met een SUV op de markt komt. BMW komt straks met een X7 op de proppen en naar verluidt werkt Land Rover aan een overtreffende trap van zijn Range Rover. Dan is er nog Mercedes-Benz, dat een nieuwe generatie GLS klaarstoomt voor marktlancering.