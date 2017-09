Slideshow

Rollenbankkandidaten gezocht We rollen weer!

Net voordat het pekelseizoen van start gaat, pakken we onze kans en gaan we nog een laatste keer dit jaar naar de rollenbank. Er zijn nog maar een paar plekken vrij, dus is dit een mooie gelegenheid voor eigenaren van spectaculaire auto’s die het leuk vinden om eens op te treden in deze rubriek met hun trotse bezit!

Dat spectaculaire hoeft 'm natuurlijk niet te zitten in een hoog vermogen. Het gaat erom dat je auto op de één of andere manier spraakmakend is. En het bouwjaar maakt ook al niks uit.

Leuk om op te merken is dat zo'n beetje elke tweede aanmelding voor Op de Rollenbank een BMW betreft. Dus als je zo'n auto hebt, moet het wel een erg bijzondere zijn wil je worden uitgenodigd. Verder hechten we er waarde aan dat een auto originieel is. Want uiteindelijk is de grap dat we het gemeten resultaat vergelijken met de fabrieksopgave. En met een getunede auto lukt dat nu eenmaal niet. Ook als een soortgelijke auto als die van jou al eens aan bod is geweest, zul je niet bovenaan onze verlanglijst staan.

Als je interesse hebt, kun dat laten blijken via occasions@autoweek.nl. Zet 'Rollenbank Oktober' in de berichttitel en laat weten welke auto je hebt. Vergeet ook niet je telefoonnummer te vermelden. Zelf speel je in de rollenbankvideo net zo'n grote rol als je auto, dus zorg dat je er wat over te vertellen hebt. Doorgaans is de stroom mailtjes naar aanleiding van dit soort oproepen zo groot, dat het niet mogelijk is om iedereen te antwoorden. Maar mocht je niets vernemen, dan is er kans dat we je aanmelding in portefeuille houden en je in het voorjaar alsnog iets van ons hoort.

Wellicht tot binnenkort. Ghisbert zorgt voor de koffie!