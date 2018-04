Elektrische productieversie Vision E Roewe presenteert Marvel X

Roewe, het Chinese merk dat is voortgevloeid uit de restanten van Rover, presenteert op Auto China opnieuw een SUV. Toch is er wat bijzonders aan de hand: deze Marvel X is elektrisch en gaat daadwerkelijk in productie.

Als de Marvel X je bekend voorkomt is dat niet gek, want het is de productieversie van de in dezelfde kleur uitgevoerde concept-car Vision E. De verschillen tussen de twee zijn klein. De Marvel X heeft iets realistischer ogende wielen, normale, naar voren openende portieren met reguliere handgrepen en iets andere achterlichten. Ook het interieur verliest ongetwijfeld wat van z'n glans, ten faveure van dagelijkse bruikbaarheid en gunstige productiekosten. Beeld is daar helaas nog niet van.

Wat blijft, is de elektrische aandrijflijn. Hoewel er nog weinig over de auto bekend is, lijkt hij te beschikken over een elektromotor in de vooras en een exemplaar bij de achteras. De Marvel X is opvallend genoeg de elektrische versie van de RX7, een nog te onthullen SUV boven de hier weer sterk op gelijkende RX5. De vrij forse auto zou in Europa vermoedelijk met modellen als de Kia Sorento en Hyundai Santa Fe concurreren, terwijl de RX5 de Peugeot 3008 en Volkswagen Tiguan op de korrel neemt. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat dit op korte termijn gaat gebeuren.