Rode achterlichten voor Aston Martin Rapide S Toevoeging na 7 jaar

Aston Martin heeft stilzwijgend een kleine, maar voor sommigen belangrijke wijziging doorgevoerd aan de Rapide S: de auto krijgt rode achterlichtunits!

Tot voor kort was de Rapide alleen met de heldere, 'witte' exemplaren te krijgen. Die trend begon rond de introductie van de vijfdeurs Aston Martin, die in 2010 aantrad. Even later werd ook de spil van het Aston Martin-gamma, de DB9, voorzien van heldere achterlichtunits. Ook de kleinere Vantage-modellen krijgen deze vorm van achterverlichting inmiddels mee.

Met de recentere Vanquish en DB11 is Aston Martin overgestapt op een ander achterlichtdesign. Daarbij veranderde de vorm, maar werd ook het heldere glas weer ingeruild voor rood materiaal. Wellicht is dat de reden dat Aston Martin nu ook de Rapide van rode achterlichten voorziet. De units zijn stilzwijgend aan de configurator toegevoegd en zijn de 'standaardinstelling' in die tool. De heldere exemplaren blijven beschikbaar, maar staan vanaf nu op de optielijst. We horen graag wat jouw voorkeur heeft!

De Rapide is één van de oudste modellen in het Aston Martin-gamma, maar het einde is nog niet in zicht. De Britten presenteerden in 2015 een elektrische variant, waarvan in 2019 daadwerkelijk een kleine oplage gebouwd moet gaan worden. Een eventuele opvolger die voor 2020 verschijnt, lijkt dan ook onwaarschijnlijk.