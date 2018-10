De heet gewassen Snap Rinspeed neemt microSnap mee naar CES

Het Zwitserse Rinspeed weet ons nagenoeg altijd te verrassen. Dit keer lukt dat in iets mindere mate. We krijgen de microSnap te zien, een studiemodel dat tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas officieel wordt gepresenteerd.

Vorig jaar rond deze tijd presenteerde het Zwitserse Rinspeed, dat om de zoveel tijd een innovatieve en veelal opzienbarende concept-car op een beursvloer parkeert, de Snap. Dat was een autonome 'mobiliteitsoplossing' die bestaat uit een elektrisch platform waarop een 'pod' kan worden geplaatst. De Snap kan in theorie worden gebruikt voor personenvervoer, maar kan ook worden ingezet als zelfstandig rijdend bestelbusje. Nu presenteert Rinspeed de microSnap, een studiemodel dat het concept van de Snap voert, maar wel een forse maat kleiner is uitgevoerd.

Wat formaat betreft is de microSnap namelijk vergelijkbaar met de Renault Twizy en dat betekent dat hij nog geen 2,5 meter lang is. De kleine autonome microSnap bestaat net als de 4,69 meter lange Snap uit een chassis, het 'skateboard' waarin alle techniek voor zowel de aandrijving als de autonome vaardigheden zijn verwerkt. Rinspeed zegt in januari 2019 ook een robot mee te brengen naar de Consumer Electronics Show die de pod van het platform kan scheiden. Meer informatie komt in de aanloop naar de CES vrij.