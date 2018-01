Slideshow

Rimac teaset nieuwe elektrische hypercar Onthulling in Genève

Rimac Automobili laat een tweede teaser zien van de nieuwe hypercar die het tijdens de Autosalon van Genève aan het publiek voorstelt.

Rimac kennen we momenteel eigenlijk alleen van de Concept One, een in ieder opzicht buitenissige elektrische supercar die - hoewel zijn naam anders doet vermoeden - gewoon te koop was. De auto is in een serie van acht stuks gebouwd en was vrij snel uitverkocht. Tijdens de Autosalon van Genève maken we kennis met een opvolger van die elektrische extremist.

De nieuwe creatie van Rimac moet wel heel potent zijn om zijn voorganger te overtreffen. De Concept One ws met zijn 1.089 pk en 1.600 Nm namelijk een stekkermonster waarmee een snelheid van 100 km/h in 2,5 tellen op de klok stond. Bij 355 km/h gooide de auto de handdoek in de ring. De mogelijk Rimac Two gedoopte auto moet volgens Rimac in elk opzicht sneller zijn dan de Concept One. Dat belooft wat.