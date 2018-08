Mét champagneflessen Rimac C_Two naar Monterey Car Week

Het Kroatische Rimac brengt zijn C_Two mee naar de Monterey Car Week, het bijzondere autofestijn waarvan het Concours d'Elegance Pebble Peach tevens deel uitmaakt. De elektrische hypercar wordt speciaal voor de gelegenheid uitgedost op een manier die volgens de Kroaten past bij de westkust van de Verenigde Staten.

Even een korte terugblik. De C_Two is na de Concept One de tweede elektrische hypercar van het Kroatische Rimac. De specificaties van de relatief ingetogen vormgegeven C_Two zijn nog altijd zeer indrukwekkend. Het gevaarte is met zijn 1.914 pk en 2.300 Nm sterke elektrohart goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in - jawel - minder dan twee seconden. De topsnelheid moet op een buitenissige 412 km/h liggen. De accu's hebben een capaciteit van 120 kWh. De auto werd in maart dit jaar aan de wereld voorgesteld en speciaal voor de Monterey Car Week in Californië is de C_Two nu aangepast.

De C_Two is blauw gespoten en wordt uitgerust met een voor de auto nieuwe opberg- en koelmogelijkheid voor twee champagneflessen, elk met een inhoud van maar liefst zes liter. Uiteraard biedt Rimac ook een opbergmogelijkheid voor twee kristallen champagneglazen, die de fabrikant uiteraard meelevert.

Rimac is voornemens op 150 C_Two's te produceren, die stuk voor stuk een prijskaartje hebben van om en nabij de 1,8 miljoen euro.