Rimac Automobili kondigt nieuwe hypercar aan Onthulling in Genève

Het in Kroatië gevestigde Rimac Automobili laat weten dat het tijdens de Autosalon van Genève een nieuwe hypercar presenteert.

Tot op heden kennen we van Rimac alleen de Concept One, een elektrische supercar die hoewel zijn naam anders doet vermoeden gewoon te koop is. De Concept One, waar Richard Hammond (The Grand Tour) een uitstapje mee maakte, krijgt er een broer bij.

De Rimac Concept One is een behoorlijk extreme elektroracer met een 90 kWh groot accupakket aan boord, genoeg om de gezamenlijk 1.089 pk en 1.600 Nm sterke elektromotoren van energie te voorzien. Het gevaarte dendert daarmee in 2,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Bij 355 km/h is de topsnelheid bereikt. Alle acht exemplaren die Rimac zou bouwen, zijn al vergeven. Tijd voor nieuw vervoer dus. Die nieuwkomer moet een grotere focus op comfort leggen, al zou de mogelijk Rimac Two gedoopte auto in elk opzicht sneller zijn dan de Concept One. Dat belooft wat. Tijdens de Autosalon van Genève, die in maart volgend jaar zijn deuren opent, wordt de auto gepresenteerd.