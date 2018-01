Slideshow

Rijkswaterstaat: 'Stel reis uit' Code rood in groot deel Nederland

Nederland is vandaag in de ban van een westerstorm die over het land raast. Nadat NS en Schiphol al voorzorgsmaatregelen namen, waarschuwt nu ook Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan.

De N57 over Oosterscheldekering is tijdelijk dicht, op de A50 bij Oss is een aanhanger van een vrachtauto gekanteld en ook op de A27 bij Raamsdonksveer ligt een vrachtauto op zijn zijkant. Met een windkracht 11 gemeten aan de kust en code rood voor een groot deel van het land, adviseert Rijkswaterstaat om je reis uit te stellen in onder andere Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. "Ga absoluut niet met aanhangers de weg op'', aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De ANWB kreeg na 9.00 uur binnen 45 minuten zeven meldingen binnen van omgewaaide vrachtwagens.

In totaal staat er om 10.00 uur nog dik 200 kilometer file. Het langst sta je vast op de A27 van Gorinchem richting Utrecht, tussen Noordeloos en Houten. Daar doe je er 95 minuten langer over een afstand van elf kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Alle rijbanen zijn dicht. De A13 van Den Haag naar Rotterdam is vanwege stormschade volledig afgesloten. Het verkeer moet de afrit TU-Delft nemen. Het loopt behalve op straat ook storm bij de hulpdiensten. Door de weersomstandigheden bellen heel veel mensen naar 112. Daarom vraagt de landelijke eenheid van de politie mensen om alleen naar 112 te bellen bij "acuut gevaar of levensbedreigende situaties''.

Aan het einde van de middag gaat naar verwachting de storm liggen en is het grootste gevaar geweken. Of de avondspits hinder zal ondervinden van de storm is even afwachten.