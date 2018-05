Twee hobby's in één 'Rijden' op het water: Hermes Speedster

Slideshow

Is AutoWeek BootWeek geworden? Nee, dit bericht is een uitzondering. Die heeft de Hermes Speedster namelijk wel verdiend, met zijn Porsche 356-binnenste.

De Hermes Speedster is een product van het Griekse Seven Seas Yachts, maar dankzij Nicks Boats uit Amsterdam kunnen we er nu in Nederland ook kennis mee maken. De compacte vijfzitter is erg klassiek vormgegeven en heeft wel wat weg van de beroemde producten van Riva, al is de Hermes aanzienlijk kleiner. De echte eye-catcher voor autoliefhebbers is echter het interieur, dat niet toevallig doet denken aan dat van een Porsche 356 uit de jaren 50. Onder meer het stuurwiel, het instrumentarium en de voorruit vertonen onmiskenbaar overeenkomsten met de beroemde oer-Porsche. De Hermes Speedster combineert daarmee eigenlijk twee hobby's in één, voor wie niet kan kiezen of de zondagmiddag in de klassieker of in de boot wordt doorgebracht.

Ook qua zitpositie en maatvoering doet de Speedster denken aan een auto. Alle inzittenden kijken vooruit, waarbij de passagiers achterin op een bank en voorin op aparte stoelen plaatsnemen. De 'cabine' is in verhouding tot de lengte van de boot relatief klein en als het weer slechter wordt, kan er een heuse cabrioletkap worden gesloten. De Hermes is bovendien erg smal: tegenover een lengte van 6,75 meter staat een breedte van slechts 1,80 meter. Dat maakt het op een trailer vervoeren natuurlijk wel een stuk eenvoudiger. De boot weegt 675 kg en wordt voortgestuwd door een tweecilinder van Weber die mede dankzij een turbo zo'n 120 pk levert. Dat moet genoeg zijn voor een top van 70 km/h, bijzonder vlot op het water. Interesse? De Hermes Speedster kan net als duurdere auto's geheel naar smaak van de klant worden opgetuigd en kost minimaal €119.790.